Джокович высказался о том, что его родители впервые за 15 лет прилетели на Australian Open

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович высказался о том, что его родители впервые за 15 лет приехали поболеть за него в Австралию.

«Конечно, это не самый близкий путь из Сербии, сюда далеко добираться, это, наверное, главная причина. Они приезжали смотреть мои матчи в Париже на «Ролан Гаррос», на Уимблдоне и US Open. Но Австралия – тяжёлое путешествие, особенно для моих родителей.

Я рад, что они здесь. Как я уже сказал на корте, последний и единственный раз, когда они сюда приезжали, был в 2008 году. У нас много чудесных воспоминаний о том, как мы провели тут время 15 лет назад. Надеюсь, они смогут остаться до конца, а я пройду весь свой путь, чтобы мы смогли ещё раз отпраздновать вместе», — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.