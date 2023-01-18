Кафельников — о вылете Касаткиной с AO: просто нет слов. День, когда всё валится из рук

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о вылете российской теннисистки Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата Австралии.

Напомним, в матче первого круга Касаткина без шансов уступила своей соотечественнице Варваре Грачёвой — 1:6, 1:6.

«У меня просто нет слов. Бывают дни, когда всё из рук валится, ничего не получается совсем. У Дарьи сегодня именно этот день. Но и принижать успех Грачёвой тоже не хочется. Она — большая молодец, старательно добилась нужного результата. Я очень рад за Варвару. Она заработала большое количество рейтинговых очков и денег сегодня. Кто-то из наших двух девчонок должен был потерпеть поражение. Получилось так, что проиграла Касаткина», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.