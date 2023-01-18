Дмитриева: не понимаю, что происходит с Касаткиной. Игры и борьбы с Грачёвой не было

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева прокомментировала ранний вылет первой ракетки России Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата Австралии.

«Не понимаю, что происходит с Касаткиной. Она проиграла в финале Аделаиды 6:0, 6:2 Бенчич, а сегодня — 6:1, 6:1 Грачёвой. Может быть, у неё какая-нибудь травма…



За Грачёву можно порадоваться: получила игрока из первой десятки в первом круге — в итоге прошла дальше. Но я всё равно не понимаю, что с Касаткиной. Может, неважно себя чувствует. Других объяснений я просто не нахожу. Игры и борьбы с Грачёвой не было», — сказала Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачёвой в первом круге турнира со счётом 6:1, 6:1. Во втором круге Грачёва сыграет с итальянкой Лукрецией Стефанини.