Ольховский — о вылете Касаткиной с AO: счёт просто необъясним. Настоящий сюрприз для меня

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на ранний вылет первой ракетки России Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата Австралии. Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачёвой в первом круге турнира со счётом 6:1, 6:1.

«Я не возьмусь сказать, что произошло с Касаткиной сегодня. Сложно объяснить, как можно проиграть с таким счётом, когда ты являешься восьмой ракеткой мира. Наверное, это была либо какая-то травма, либо физическое недомогание. Понятия не имею, но для меня такой счёт просто необъясним. Это настоящий сюрприз для меня! Могу сказать лишь одно: Грачёва — большая молодец! Поздравляю её с важнейшей победой сегодня. Она заслужила это», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.