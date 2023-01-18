Ольховский — о вылете Касаткиной с AO: счёт просто необъясним. Настоящий сюрприз для меня

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте Андрей Ольховский отреагировал на ранний вылет первой ракетки России Дарьи Касаткиной с Открытого чемпионата Австралии. Дарья Касаткина проиграла Варваре Грачёвой в первом круге турнира со счётом 6:1, 6:1.
«Я не возьмусь сказать, что произошло с Касаткиной сегодня. Сложно объяснить, как можно проиграть с таким счётом, когда ты являешься восьмой ракеткой мира. Наверное, это была либо какая-то травма, либо физическое недомогание. Понятия не имею, но для меня такой счёт просто необъясним. Это настоящий сюрприз для меня! Могу сказать лишь одно: Грачёва — большая молодец! Поздравляю её с важнейшей победой сегодня. Она заслужила это», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 18 января 2023
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