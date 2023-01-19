Кафельников: у Медведева будет настоящее испытание против Корды. Пока был детский лепет

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился мыслями о встрече россиянина Даниила Медведева и представителя США Себастьяна Корды на Открытом чемпионате Австралии.



«В третьем круге против Корды у Медведева будет настоящее испытание, а пока это всё был детский лепет. Радует одно — пока почти минимальное количество времени проведено на корте. Даня не отдал соперникам ни одного сета, сохранил силы — это очень важно. Но с третьего круга уже могут начать возникать проблемы, к этому нужно быть готовым», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января в Мельбурне.