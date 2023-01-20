Медведев: в топ-10 все более стабильны. Вот почему я сейчас упаду в рейтинге

Восьмая ракетка мира Даниил Медведев высказался о поражениях в матчах с игроками из топ-30 мирового рейтинга. После Australian Open он выпадет из десятки рейтинга.

«Что не так с матчами с сильными соперниками? Если честно, в основном результат. Если взять прошлый год, матчи с Ником, Феликсом, Стефаносом, такие тяжёлые матчи… Знаете, такое не объяснишь. Я чувствовал тогда, что у меня большие шансы на победу. Мои удары были в порядке. Я всё делал правильно. То же было и с Рафой в финале, но ему удалось меня победить. На то он и Рафа.

Сегодня было чуть иначе. Он всё время переигрывал меня. В каждом сете я старался, боролся, пытался вернуться. Тут всё дело в том, что ты сам чувствуешь. И вот почему теннис такой сложный. В топ-30 каждый может победить каждого. Конечно, топ-10 более стабилен. И вот почему я сейчас немного упаду в рейтинге (смеётся). Но каждый может обыграть каждого. Даже Новак порой проигрывает. Реже, чем другие. А другие, кто не Новак, Рафа и Роджер, проигрывают чаще», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.