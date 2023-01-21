Хачанов — о матче с Нисиокой: люблю играть с левшами, у меня с ними хорошая статистика

20-я ракетка мира россиянин Карен Хачанов поделился ожиданиями от игры с японцем Йосихито Нисиокой в матче четвёртого круга Australian Open.
«Нисиока сейчас в очень хорошей форме, я ему проиграл летом в Вашингтоне. Просто буду настраиваться на следующий матч, постараюсь сделать всё возможное, и посмотрим, что из этого выйдет. Он бегунок, очень хороший удар слева с двух рук, плоский кросс. Я, с другой стороны, люблю с левшами играть в какой-то степени. Я бы сказал, у меня позитивная статистика с ними, если в общем брать всех левшей.
С левшами всегда другая игра. Опять же, с ним надо оставаться в таком балансе между атакой и гиператакой, потому что нельзя дарить ему мячи, но при этом не надо быть пассивным. Розыгрыш – потом, если есть возможность, усиливаешь. С ним надо грамотно раскладывать, играть как играешь, стараться давить, выходить к сетке, но при этом ожидая, что почти каждый мяч будет прилетать обратно», — приводит слова Хачанова Sports.ru.
Матч четвёртого круга Australian Open – 2023 между Хачановым и Нисиокой состоится завтра, 22 января, около 3:00 по московскому времени.
- 21 января 2023
-
00:40
-
00:22
-
00:05
- 20 января 2023
-
23:50
-
23:37
-
23:28
-
22:14
-
22:10
-
22:06
-
22:05
-
22:02
-
21:57
-
21:52
-
21:40
-
21:12
-
21:02
-
21:00
-
20:44
-
20:16
-
20:06
-
20:00
-
19:40
-
19:38
-
19:16
-
19:00
-
18:44
-
18:40
-
18:39
-
18:33
-
18:30
-
18:20
-
18:10
-
18:00
-
17:42
-
17:34