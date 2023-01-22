В женской сетке Australian Open остались только три победительницы «Большого шлема»

Перед началом 7-го игрового дня участие в Australian Open продолжали пять теннисисток, ранее выигрывавших на турнирах серии «Большого шлема».

Примечательно, что все пять девушек находились в верхней половине сетки и сразились в воскресенье, 22 января, за путёвку в 1/4 финала. В каждом из четырёх сегодняшних поединков была хотя бы одна чемпионка «Большого шлема», а в главном матче дня между Рыбакиной и Свёнтек — сразу две.

После поражения Иги Свёнтек и Барборы Крейчиковой в матчах третьего круга в турнирной сетке женского разряда остались только три победительницы «Большого шлема» — Елена Рыбакина, Елена Остапенко и Виктория Азаренко. Все остальные действующие участницы турнира ранее никогда в карьере не выигрывали столь престижные турниры.

Напомним, Ига Свёнтек в матче четвёртого круга в двух сетах уступила Елене Рыбакиной (4:6, 4:6), а Крейчикова проиграла американке Джессике Пегуле (7:5, 6:2).