«Сегодня я многому научилась». Гауфф заплакала на пресс-конференции после вылета с AO

Седьмая ракетка мира 18-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 5:7, 3:6.

«Елена играла очень хорошо, очень агрессивно. Сегодня у неё всё получалось. Я старалась бороться изо всех сил. Думаю, она заслужила сегодняшнюю победу. В каждом матче есть чему поучиться, и сегодня я многому научилась», — сказала Гауфф на пресс-конференции, в конце которой не смогла сдержать слёз разочарования.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.