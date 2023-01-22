«Сегодня я многому научилась». Гауфф заплакала на пресс-конференции после вылета с AO
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Седьмая ракетка мира 18-летняя американка Кори Гауфф прокомментировала поражение от латвийской теннисистки Елены Остапенко в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии — 5:7, 3:6.
«Елена играла очень хорошо, очень агрессивно. Сегодня у неё всё получалось. Я старалась бороться изо всех сил. Думаю, она заслужила сегодняшнюю победу. В каждом матче есть чему поучиться, и сегодня я многому научилась», — сказала Гауфф на пресс-конференции, в конце которой не смогла сдержать слёз разочарования.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующей победительницей является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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