Australian Open, мужчины и женщины: расписание и примерное время начала матчей 1/4 финала
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 24 января, начинается четвертьфинальная стадия соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин и женщин.
Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия) — приблизительно в 4:30.
Карен Хачанов (Россия) — Себастьян Корда (США) — приблизительно в 6:00.
Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — приблизительно в 11:00.
Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия) — приблизительно в 11:00.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующий чемпион у женщин — Эшли Барти. У мужчин — Рафаэль Надаль.
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