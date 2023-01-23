Australian Open, мужчины и женщины: расписание и примерное время начала матчей 1/4 финала

В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 24 января, начинается четвертьфинальная стадия соревнований. В связи с этим предлагаем ознакомиться с расписанием матчей (время московское) у мужчин и женщин.

Елена Рыбакина (Казахстан) — Елена Остапенко (Латвия) — приблизительно в 4:30.

Карен Хачанов (Россия) — Себастьян Корда (США) — приблизительно в 6:00.

Джессика Пегула (США) — Виктория Азаренко (Беларусь) — приблизительно в 11:00.

Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Легечка (Чехия) — приблизительно в 11:00.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующий чемпион у женщин — Эшли Барти. У мужчин — Рафаэль Надаль.