Кирьос: смотря Новака сегодня, чувствую, что мой теннис хорош

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от игры 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Australian Open.

«Смотря Новака сегодня, чувствую, что мой теннис хорош. Как я побеждал этого парня!» – написал Кирьос в своём аккаунте в «Твиттере», добавив эмодзи со слезами от смеха.

По итогам матча с де Минором Джокович одержал уверенную победу в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Australian Open серб встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым.



Также сегодня стало известно о том, что Ник Кирьос перенёс операцию на колене. Об этом австралийский теннисист рассказал в своих социальных сетях, выложив фотографию из больницы.