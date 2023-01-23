Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос: смотря Новака сегодня, чувствую, что мой теннис хорош

Кирьос: смотря Новака сегодня, чувствую, что мой теннис хорош
Комментарии

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос поделился впечатлениями от игры 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с австралийцем Алексом де Минором в матче четвёртого круга Australian Open.

«Смотря Новака сегодня, чувствую, что мой теннис хорош. Как я побеждал этого парня!» – написал Кирьос в своём аккаунте в «Твиттере», добавив эмодзи со слезами от смеха.

По итогам матча с де Минором Джокович одержал уверенную победу в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:2. В четвертьфинале Australian Open серб встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым.

Также сегодня стало известно о том, что Ник Кирьос перенёс операцию на колене. Об этом австралийский теннисист рассказал в своих социальных сетях, выложив фотографию из больницы.

Новость по теме
Ник Кирьос перенёс операцию на колене
Рублёв сыграет в 1/4 с Джоковичем, которого уже побеждал! Расписание, расклады, сетки AO Рублёв сыграет в 1/4 с Джоковичем, которого уже побеждал! Расписание, расклады, сетки AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023