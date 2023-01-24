Остапенко снялась с четвертьфинала в миксте после поражения в одиночном разряде на AO

Латвийская теннисистка Елена Остапенко снялась с четвертьфинального поединка в миксте на Открытом чемпионате Австралии.
Сегодня в 10:30 мск Остапенко должна была играть в паре с испанцем Давидом Вега-Эрнандесом. Их соперниками должна была стать индийская пара Саня Мирза/Рохан Бопанна.
Таким образом, Мирза и Бопанна автоматически вышли в полуфинал микста, где сыграют с победителем противостояния Дезире Кравчик (США)/Нил Скупски (Великобритания) — Тэйлор Таунсенд (США)/Джейми Маррей (Великобритания).
Напомним, сегодня ночью латвийская теннисистка закончила выступления на Australian Open в одиночном разряде, проиграв представительнице Казахстана Елене Рыбакиной — 2:6, 4:6.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.
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