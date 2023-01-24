Рыбакина прокомментировала частые просьбы Остапенко проверить, попал ли мяч в линию

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после победы над Еленой Остапенко из Латвии в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии высказалась о частых просьбах своей соперницы проверить, попал ли мяч в линию по ходу матча.

«Я видела это. На экране можно видеть, что мяч едва задел линию, и всё в таком духе. Разумеется, я видела, что Елена недовольна. Но мы обе играем агрессивно и стараемся подстёгивать друг друга, начиная с первого мяча. Так что это справедливо для обеих сторон», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн. Действующей победительницей турнира является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.