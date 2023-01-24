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Виктория Азаренко после матча с Джессикой Пегулой вышла на интервью в джерси «ПСЖ»

Виктория Азаренко после матча с Джессикой Пегулой вышла на интервью в джерси «ПСЖ»
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой вышла на интервью в джерси футбольного клуба «ПСЖ».

Виктория Азаренко одержала победу в матче со счётом 6:4, 6:1. В матче полуфинале Australian Open Азаренко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая, в свою очередь, обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко со счётом 6:2, 6:4.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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