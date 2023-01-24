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Циципас повторил достижение Федерера 2006 года

Циципас повторил достижение Федерера 2006 года
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Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл чеха Иржи Легечку в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии — 6:3, 7:6 (7:2), 6:4.

Эта победа позволила Циципасу повторить достижение, которое в 2006 году установил легендарный Роджер Федерер. 24-летний грек стал самым молодым игроком в мужском теннисе за последние 16 лет, которому удалось выйти в третий подряд полуфинал Australian Open. В 2006 году Федерер сделал это в аналогичном возрасте. Швейцарец перед этим, соответственно, доходил до полуфинала австралийского мэйджора в 2004 и 2005 годах.

В полуфинале турнира Циципас сыграет с российским теннисистом Кареном Хачановым, который ранее победил американца Себастьяна Корду.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.

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