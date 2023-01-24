«Конечно, я в него не целился». Циципас прокомментировал инцидент с болбоем на AO-2023

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Циципас на эмоциях чуть не попал мячом в болбоя.
«Я увидел болбоя, когда мяч отскочил обратно. Я профессиональный теннисист. Конечно, я в него не целился. Мне показалось, что болбой был довольно далеко. Чтобы попасть в него, нужно было бы ударить совсем в другом направлении.
Конечно, нехорошо даже бить об стену. Мне не показалось, что я ударил слишком сильно, но это не имеет значения. Не имеет. То, что я сделал, мне определённо не нравится. Я не должен был этого делать. Но это часть момента. Я сыграл коротко. Я был немного расстроен, и это произошло. Но я продолжил играть, несмотря на случившееся. Не позволил этому на меня повлиять», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.
- 24 января 2023
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