«Конечно, я в него не целился». Циципас прокомментировал инцидент с болбоем на AO-2023

Четвёртая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал инцидент в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Циципас на эмоциях чуть не попал мячом в болбоя.

«Я увидел болбоя, когда мяч отскочил обратно. Я профессиональный теннисист. Конечно, я в него не целился. Мне показалось, что болбой был довольно далеко. Чтобы попасть в него, нужно было бы ударить совсем в другом направлении.

Конечно, нехорошо даже бить об стену. Мне не показалось, что я ударил слишком сильно, но это не имеет значения. Не имеет. То, что я сделал, мне определённо не нравится. Я не должен был этого делать. Но это часть момента. Я сыграл коротко. Я был немного расстроен, и это произошло. Но я продолжил играть, несмотря на случившееся. Не позволил этому на меня повлиять», — сказал Циципас на послематчевой пресс-конференции.