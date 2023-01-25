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Барбара Шетт — о Рыбакиной: она такая крутая! Я думаю, она может выиграть ещё один ТБШ

Барбара Шетт — о Рыбакиной: она такая крутая! Я думаю, она может выиграть ещё один ТБШ
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Австрийская теннисистка и эксперт Eurosport Барбара Шетт высказалась об игре казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной на Открытом чемпионате Австралии.

«Невероятно, на каком уровне она играет в данный момент. Всего несколько месяцев назад мы наблюдали за её победой на Уимблдоне, и именно так она играет здесь. Она такая крутая! Рыбакина возвращается к сильным сторонам своей игры — это, очевидно, подача, и мне интересно, каково это, когда вы всегда можете положиться на свою подачу. Она может это сделать.

Она хочет большего, она хочет ещё один титул. Я действительно думаю, что она может выиграть ещё один титул «Большого шлема», особенно с тем мышлением, которое у неё есть», — приводит слова Шетт Eurosport.

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