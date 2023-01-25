Патрик Муратоглу: мне нравится, как Новак Джокович не боится грузить под форхенд Рублёва

Французский тренер Патрик Муратоглу высказал мнение о старте четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии между сербом Новаком Джоковичем и россиянином Андреем Рублёвым.

«Мне нравится, как Новак Джокович не боится грузить под форхенд Рублёва, являющийся его главным оружием. Он как боксёр, который говорит сопернику: «Давай! Ударь меня! Я не боюсь», — написал Муратоглу в своих социальных сетях.

Первый сет матча между Джоковичем и Рублёвым завершился победой серба со счётом 6:1. Победитель встречи сыграет в полуфинале с американцем Томми Полом.

Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Открытого чемпионата Австралии.