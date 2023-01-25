Джокович выиграл 39-й матч подряд на турнирах, проходящих в Австралии

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open. Встреча проходила на центральном корте в Мельбурне, арене Рода Лэйвера, на хардовом покрытии. Пятая ракетка мира выиграл в трёх сетах со счётом 6:1, 6:2, 6:4.



35-летний серб одержал свою 39-ю победу подряд на турнирах в Австралии. В последний раз Джокович проигрывал на Зелёном континенте в 2018 году. Тогда он уступил южнокорейцу Чхун Хёну (6:7, 5:7, 6:7) в четвёртом круге Australian Open.



В полуфинале Джокович сойдётся с американским теннисистом Томми Полом, который в другом матче четвертьфинала турнира в Австралии в четырёх сетах одолел Бена Шелтона со счётом 7:6, 6:3, 5:7, 6:4.