Андрей Рублёв: думал ли о повреждении Новака? Нет. Старался говорить себе: «Не сдавайся»

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, думал ли о возможной травме бедра серба Новака Джоковича, с которым играл в четвертьфинальном матче Australian Open

«Думал ли о возможном повреждении Новака? Пытался ли заставить его применять бэкхенд? Честно говоря, я старался об этом не думать. Старался говорить себе: «Не сдавайся», сыграть ещё один гейм — никогда не знаешь, что может случиться. Остаться в игре, ментально не сдаваться. Если возьму очко на своей подаче — значит, возьму, и неважно, что при 0-30. Только и всего. Но всё же он играл очень хорошо сегодня», — сказал Андрей Рублёв на пресс-конференции.



Серб обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.