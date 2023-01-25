Андрей Рублёв: думал ли о повреждении Новака? Нет. Старался говорить себе: «Не сдавайся»

Российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, думал ли о возможной травме бедра серба Новака Джоковича, с которым играл в четвертьфинальном матче Australian Open
«Думал ли о возможном повреждении Новака? Пытался ли заставить его применять бэкхенд? Честно говоря, я старался об этом не думать. Старался говорить себе: «Не сдавайся», сыграть ещё один гейм — никогда не знаешь, что может случиться. Остаться в игре, ментально не сдаваться. Если возьму очко на своей подаче — значит, возьму, и неважно, что при 0-30. Только и всего. Но всё же он играл очень хорошо сегодня», — сказал Андрей Рублёв на пресс-конференции.
Серб обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.
- 25 января 2023
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