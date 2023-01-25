Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 10-го игрового дня

Сегодня, 25 января, состоялся деcятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.

Результаты 10-го игрового дня у женщин на Australian Open — 2023:

Каролина Плишкова (Чехия, 30) – Магда Линетт (Польша) – 3:6, 5:7.

Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Донна Векич (Хорватия) – 6:3, 6:2.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.

Отметим, что последние российские теннисистки закончили своё выступление на Australian Open — 2023 ещё в третьем круге. Это были Варвара Грачёва и Екатерина Александрова.