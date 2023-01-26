Арина Соболенко — Магда Линетт: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
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Сегодня, 26 января, состоится второй женский полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. Путёвку в финал разыграют 45-я ракетка мира польская теннисистка Магда Линетт и пятый номер рейтинга белоруска Арина Соболенко. Поединок поставлен последним, пятым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 13:00 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Магда Линетт – Арина Соболенко в полуфинале Australian Open – 2023.
Соболенко ведёт со счётом 2-0 по личным встречам, она уверенно выиграла обе. В 2018-м Соболенко взяла верх над Линетт во втором круге турнира в Тяньцзине (6:1, 6:3), а в 2021-м победила на старте Олимпийских игр – 2020 в Токио (Япония) со счётом 6:2, 6:1.
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