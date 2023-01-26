Анна Дмитриева поделилась ожиданиями от полуфинала AO между Хачановым и Циципасом

18-кратная чемпионка СССР по теннису, а ныне комментатор Анна Дмитриева оценила шансы Карена Хачанова в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.
«Будет тяжёлый матч для Карена. Они играли между собой пять раз, и все пять раз выиграл Стёпа. Всё-таки будем верить, что Хачанов покажет свой лучший теннис. Но будет очень трудный матч. Циципас в хорошей форме, настроен на победу в турнире.
Я спокойно отнесусь к победе и того, и другого, потому что Циципас — это мальчик, за которого я тоже болею. Мне хочется победы Карена, потому что он заслужил это своей карьерой. Его мечта уходила в нереальность, а сейчас он к ней приблизился.
Циципас тоже был всего в одном финале. В этом смысле они примерно равны, но у Карена сложнее жизненный путь», — сказал Дмитриева в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 26 января 2023
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