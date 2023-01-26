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Джон Макинрой: надеюсь, что-то изменится, что позволит россиянам сыграть на Уимблдоне

Джон Макинрой: надеюсь, что-то изменится, что позволит россиянам сыграть на Уимблдоне
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой высказался о возможном допуске российских теннисистов на Уимблдон-2023.

«В прошлом году я не согласился с тем, что российским и белорусским теннисистам не позволили сыграть на Уимблдоне. Я не соглашусь с этим и в этом году. Не знаю, что они собираются делать.

Это ситуация, в которой никто не хочет находится. Так что, надеюсь, что-то изменится, что позволит им играть. Бывает, что в нашем спорте некоторые из наших лучших игроков мужского и женского пола приезжают из этих двух стран. Я не верю, что они должны быть наказаны за то, к чему они не имеют никакого отношения», — приводит слова Макинроя Reuters.

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