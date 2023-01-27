Украина призвала запретить отцу Джоковича появляться на матчах Australian Open

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко обратился к организаторам Australian Open с требованием запретить отцу 21-кратного победителя турниров «Большого Шлема» Новака Джоковича присутствовать на матчах турнира.

Напомним, после победы Джоковича над россиянином Андреем Рублёвым в 1/4 финала Australian Open на YouTube-канале атамана австралийского казачества Семёна Бойкова появилось видео, на котором Срджан Джокович стоит рядом с мужчиной, облачённым в российскую символику. На видео слышно, как отец Новака произнёс фразу: «Да здравствуют русские».

«Это неприемлемо, это позор для турнира. Должны быть применены санкции. Важно узнать, что Новак думает об этой ситуации», — приводит слова Мирошниченко ABC.

Сегодня Джокович сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Австралии с американцем Томми Полом.