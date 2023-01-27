Евгений Кафельников эмоционально отреагировал на выход российских юниорок в финал AO
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Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на выход российских теннисисток Мирры Андреевой и Алины Корнеевой в финал юниорского Australian Open.
«Наши две девочки Алина Корнеева и Мирра Андреева вышли в финал юниорского чемпионата Австралии! Умнички!» — написал Кафельников в своих социальных сетях.
В полуфинале 15-летняя Алина Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Мирра Андреева в свою очередь выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Финал юниорского Australian Open у девушек пройдёт в субботу на главном корте – «Арене Рода Лэйвера» – и начнётся не ранее 4:00 мск.
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