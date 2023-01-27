Андрей Чесноков назвал спектаклем полуфинал Australian Open между Хачановым и Циципасом

Победитель двух турниров категории «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал полуфинал Открытого чемпионата Австралии, в котором грек Стефанос Циципас обыграл россиянина Карена Хачанова.



«Получился хороший спектакль. Хачанову было крайне тяжело справляться с плотными ударами Циципаса — немножко не успевал. У Стефаноса уровень выше тех ребят, с кем Карен встречался ранее. С Циципасом реально очень тяжело — он практически не играет мягко. Каждый удар играет очень активно.



Хачанов — молодец. Отыграть два матчбола… Причём как отыграть — смело и решительно! Конечно, обидно, что ошибся в начале четвёртого сета.



Хороший турнир для Карена. Лично я доволен. Конечно, для России обидно, что Хачанов проиграл. Но для теннисного мира финал Циципас — Джокович — это большой праздник», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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