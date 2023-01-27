Видеообзор уверенной победы Джоковича над Полом в полуфинале Australian Open
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21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович уверенно обыграл представителя США Томми Пола в полуфинале Australian Open.
Встреча проходила на арене Рода Лэйвера и завершилась победой серба со счётом 7:5, 6:1, 6:2.
«Чемпионат» предлагает посмотреть обзор лучших моментов матча.
Права на видео принадлежат Eurosport. Видео доступно на YouTube-канале Eurosport Tennis.
В финальном матче Джокович сразится с греческим теннисистом Стефаносом Циципасом, который в своём полуфинале нанёс поражение россиянину Карену Хачанову. Победитель финала, помимо титула, получит статус первой ракетки мира.
Финальный поединок состоится 29 января. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 51 млн.
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