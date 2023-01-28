Елена Рыбакина выиграла первый сет матча с Ариной Соболенко в финале Australian Open
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Завершился первый сет финального матча Открытого чемпионата Австралии – 2023 у женщин. Его в борьбе с белоруской Ариной Соболенко со счётом 6:4 выиграла победительница Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина (22).
Победная для Рыбакиной партия продлилась 35 минут. Елена пять раз подала навылет и реализовала два брейк-пойнта из трёх заработанных. На счету Соболенко также пять эйсов, однако Арина уже допустила пять двойных ошибок.
Поединок проходит на арене Рода Лэйвера. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию данного матча.
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
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