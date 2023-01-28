Соболенко выиграла 2-й сет и сравняла счёт матча с Рыбакиной в финале Australian Open
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Завершился второй сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2023 у женщин. Его в борьбе с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (22) со счётом 6:3 выиграла белоруска Арина Соболенко (5). Первая партия осталась за Рыбакиной (6:4).
Второй сет продлился 57 минут. В его рамках Соболенко реализовала один брейк-пойнт и семь раз подала навылет. Отметим, что по ходу партии Рыбакина отыграла два сетбола.
Поединок проходит на арене Рода Лэйвера. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию данного матча.
Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.
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