Соболенко выиграла 2-й сет и сравняла счёт матча с Рыбакиной в финале Australian Open

Завершился второй сет финального матча на Открытом чемпионате Австралии – 2023 у женщин. Его в борьбе с чемпионкой Уимблдона-2022 казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной (22) со счётом 6:3 выиграла белоруска Арина Соболенко (5). Первая партия осталась за Рыбакиной (6:4).

Второй сет продлился 57 минут. В его рамках Соболенко реализовала один брейк-пойнт и семь раз подала навылет. Отметим, что по ходу партии Рыбакина отыграла два сетбола.

Поединок проходит на арене Рода Лэйвера. «Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию данного матча.

Общий призовой фонд Australian Open — 2023 составил $ 51 384 291. В 2022 году его выиграла завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийка Эшли Барти.