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Соболенко: я сейчас не на этой планете. Нужно несколько дней, чтобы осознать эту победу

Соболенко: я сейчас не на этой планете. Нужно несколько дней, чтобы осознать эту победу
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о победе над представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Мне нужно несколько дней, чтобы понять, что произошло, осознать эту победу. Я невероятно счастлива. Так много вещей в моей голове сейчас, и, если честно, я сейчас не на этой планете. Я долго находилась в топе игроков, но не имела титула на турнирах «Большого шлема», и теперь это наконец-то произошло», — сказала Соболенко в интервью Барбаре Шетт.

В решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Арина получит $ 1 998 278 млн за победу на Открытом чемпионате Австралии – 2023, а также 2 тыс. рейтинговых очков.

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