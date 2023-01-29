«Поздравляю, девочка!» Елена Остапенко отреагировала на победу Арины Соболенко на AO
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Победительница Открытого чемпионата Франции 2017 года 25-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко поздравила белоруску Арину Соболенко с победой на Открытом чемпионате Австралии – 2023.
Напомним, в решающем матче Соболенко (5) со счётом 4:6, 6:3, 6:4 обыграла чемпионку Уимблдона-2022 представительницу Казахстана Елену Рыбакину (22). Поединок продлился 2 часа 29 минут. Соболенко выиграла 11 из 11 официальных матчей в этом сезоне. До выступления в Мельбурне она стала чемпионкой турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия).
«Поздравляю, девочка! Я так рада за тебя», — написала Остапенко в своих социальных сетях.
Сама Остапенко дошла до четвертьфинала Australian Open – 2023, где со счётом 2:6, 4:6 проиграла Рыбакиной.
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