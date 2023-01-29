Циципас обратился к судье в начале третьего сета финала с Джоковичем. Ему мешал свет
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Греческий теннисист Стефанос Циципас остался недоволен условиями на арене Рода Лэйвера во время финала Открытого чемпионата Австралии с сербом Новаком Джоковичем.
Игрок подошёл к арбитру встречи и объяснил причину, по которой он разговаривает между розыгрышами. Во время гейма на подаче Джоковича Стефаносу мешал свет. Тем не менее греку удалось сделать брейк в начале партии. В следующем же гейме Циципас отдал свою подачу, и счёт вновь стал равным.
Первые два сета остались за Джоковичем — 6:3 7:6 (7:4). Во второй партии серб отыграл сетбол.
По личным встречам сербский теннисист ведёт со счётом 10-2, причём он выиграл уже девять матчей подряд, начиная с четвертьфинала Парижа-2019 («Мастерса», не «Ролан Гаррос»).
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