Турсунов: когда я играл – заканчивали в 34 года, до меня – в 30, сейчас могут играть до 40

Российский тренер Дмитрий Турсунов, работающий в данный момент с швейцарской теннисисткой Белиндой Бенчич, ответил на вопрос, какие основные тенденции он наблюдает в сегодняшнем мужском теннисе.
«Каких-то особенных изменений нет. Я бы сказал, что, в какой-то степени, игра идет быстрее. Не могу это подтвердить какими-то цифрами, но есть ощущение, что все в более хорошей физической форме. На удивление достаточно много молодых ребят, которые неплохо играют. Мне кажется, что многие ребята очень рано приходят в хорошую физическую форму.
Взять того же Алькараса или Руне: глядя на них, невозможно сказать, что им 18-19 лет. Они рано выходят на пик формы, поэтому физическая составляющая у них уже готова. Да, они могут ее улучшить, но в 18 лет иметь такую физику – огромный плюс. Даже с прорехами по опыту, по тактике, они могут их закрыть физической подготовкой. Я не помню, чтобы в мое время, за исключением Рафы Надаля, были 18-летние ребята, которые так рано приходили к такой форме.
Молодеет ли теннис? Не знаю, насколько он молодеет в общем. Может, тут просто появились два таких парня. Когда я играл – заканчивали в 34 года, до меня поколение – в 30 лет. Сейчас теннис продвинулся, ребята могут играть до 36-37 лет, а кто-то – даже до 40. И такое ощущение, что Новак может играть до 42-45 лет, если ему это надо будет сильно. В этом точно есть сдвиг.
А сказать, что половина тура 18-летние ребята – нет, не могу. Там их не так много. Но я в эти вещи и не углублялся. Это то, что бросилось в глаза», — сказал Турсунов в интервью Metaratings.
- 29 января 2023
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