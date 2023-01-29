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«Это наш маленький кодированный язык». Джокович — о жесте в конце матча с Циципасом

«Это наш маленький кодированный язык». Джокович — о жесте в конце матча с Циципасом
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22-кратный победитель турнира «Большого шлема» серб Новак Джокович, одержавший победу на прошедшем Открытом чемпионате Австралии, прокомментировал момент в конце финального матча со Стефаносом Циципасом, когда посмотрел на свою ложу и указал куда-то несколько раз.

«Что вы хотите, чтобы я сказал? Вы сами всё видели (улыбается)? Это наш маленький кодированный язык. Они поняли. Да, нужно большое сердце, много ментальной силы, ну и третье, чтобы добиться этого», — сказал Джокович на пресс-конференции.

Напомним, в финале Australian Open Джокович одержал победу над Циципасом со счётом 6:3, 7:6(7:4), 7:6(7:5). По пути к титулу Новак Джокович также расправился с Роберто Карбальес-Баэной, Энзо Куако, Григором Димитровым, Алексом де Минором, Андреем Рублёвым и Томми Полом.

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