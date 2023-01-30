Кафельников показал «единственное разочарование» Australian Open — 2023

Двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников опубликовал пост в социальных сетях, в котором пошутил о том, что стало главным разочарованием прошедшего Открытого чемпионата Австралии.
Спортсмен выложил скриншот с видео, на котором видно, что организаторы турнира удалили информацию о его национальности из папки, содержащей исторические данные об Australian Open — 1999, победу на котором праздновал именно Кафельников.
«Единственным разочарованием на этом Australian Open для меня было то, что организаторы турнира считают, что в 1999 году Евгений Кафельников был бомжом без гражданства», — написал Кафельников.
Фото: Соцсети Евгения Кафельникова
Победителем открытого чемпионата Австралии у мужчин стал серб Новак Джокович. В женской части победу праздновала белорусская теннисистка Арина Соболенко.
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