Тим Хенмэн: Джокович может ещё два-три года играть на высочайшем уровне

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, который завоевал свой 22-й титул «Большого шлема», обыграв грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open.

«Он и дальше может побеждать. У него есть для этого психологические качества, потому что нужно постоянно посвящать себя путешествиям и тренировкам.



Про физическую форму мы уже знаем – у других возрастных игроков чаще случаются травмы. Да, у Новака было повреждение в начале турнира, но то, как он двигается, показывает, что он может ещё два-три года играть на высочайшем уровне. Это ещё 12 возможностей взять «Большой шлем», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

Джокович сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству титулов «Большого шлема». У обоих — по 22 трофея, что является рекордом.