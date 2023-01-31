Тим Хенмэн: Джокович может ещё два-три года играть на высочайшем уровне

Бывшая первая ракетка Великобритании Тим Хенмэн высказался о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, который завоевал свой 22-й титул «Большого шлема», обыграв грека Стефаноса Циципаса в финале Australian Open.
«Он и дальше может побеждать. У него есть для этого психологические качества, потому что нужно постоянно посвящать себя путешествиям и тренировкам.
Про физическую форму мы уже знаем – у других возрастных игроков чаще случаются травмы. Да, у Новака было повреждение в начале турнира, но то, как он двигается, показывает, что он может ещё два-три года играть на высочайшем уровне. Это ещё 12 возможностей взять «Большой шлем», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
Джокович сравнялся с Рафаэлем Надалем по количеству титулов «Большого шлема». У обоих — по 22 трофея, что является рекордом.
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