«Почему я выгляжу как Каспер Рууд?» Азаренко — о своём внешнем виде в компьютерной игре
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с юмором отреагировала на свой внешний вид в компьютерной игре Matchpoint — Tennis Championships.
Теннисистка сделала репост одного из пользователей соцсетей, который выложил скриншот модели Азаренко в симуляторе. Спортсменке явно не пришлось по вкусу творение разработчиков.
«Это ужасно. Почему я выгляжу как Каспер Рууд?», — написала Азаренко.
Норвежский теннисист отреагировал на этот пост.
«Форхенд 80 уровень и бэкхенд 90 уровень? Это не могу быть я...» — написал Рууд.
На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
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