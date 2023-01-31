«Почему я выгляжу как Каспер Рууд?» Азаренко — о своём внешнем виде в компьютерной игре

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, белорусская теннисистка Виктория Азаренко с юмором отреагировала на свой внешний вид в компьютерной игре Matchpoint — Tennis Championships.

Теннисистка сделала репост одного из пользователей соцсетей, который выложил скриншот модели Азаренко в симуляторе. Спортсменке явно не пришлось по вкусу творение разработчиков.

«Это ужасно. Почему я выгляжу как Каспер Рууд?», — написала Азаренко.

Норвежский теннисист отреагировал на этот пост.

«Форхенд 80 уровень и бэкхенд 90 уровень? Это не могу быть я...» — написал Рууд.

На прошедшем Открытом чемпионате Австралии Виктория Азаренко дошла до полуфинала, в котором уступила представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.