Елена Рыбакина и Бен Шелтон стали лидерами по количеству эйсов на Australian Open — 2023
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американец Бен Шелтон стали первыми по количеству эйсов в рамках прошедшего Открытого чемпионата Австралии.
Лидеры по подачам навылет в мужской сетке Australian Open — 2023:
- Беш Шелтон (США) — 85.
- Стефанос Циципас (Греция) — 84.
- Карен Хачанов (Россия) — 83.
- Хуберт Хуркач (Польша) — 68.
- Томми Пол (США) — 67.
Лидеры по подачам навылет в женской сетке Australian Open — 2023:
- Елена Рыбакина (Казахстан) — 54.
- Арина Соболенко (Беларусь) — 46.
- Каролина Плишкова (Чехия) — 31.
- Каролин Гарсия (Франция) — 25.
- Донна Векич (Хорватия) — 24.
Отметим, что самые быстрые подачи на турнире показали Бен Шелтон (228 км/ч) у мужчин и Кори Гауфф (195 км/ч) у женщин.
Напомним, победителями Открытого чемпионата Австрии стали серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.
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