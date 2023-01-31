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Елена Рыбакина и Бен Шелтон стали лидерами по количеству эйсов на Australian Open — 2023

Елена Рыбакина и Бен Шелтон стали лидерами по количеству эйсов на Australian Open — 2023
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американец Бен Шелтон стали первыми по количеству эйсов в рамках прошедшего Открытого чемпионата Австралии.

Лидеры по подачам навылет в мужской сетке Australian Open — 2023:

  1. Беш Шелтон (США) — 85.
  2. Стефанос Циципас (Греция) — 84.
  3. Карен Хачанов (Россия) — 83.
  4. Хуберт Хуркач (Польша) — 68.
  5. Томми Пол (США) — 67.

Лидеры по подачам навылет в женской сетке Australian Open — 2023:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан) — 54.
  2. Арина Соболенко (Беларусь) — 46.
  3. Каролина Плишкова (Чехия) — 31.
  4. Каролин Гарсия (Франция) — 25.
  5. Донна Векич (Хорватия) — 24.

Отметим, что самые быстрые подачи на турнире показали Бен Шелтон (228 км/ч) у мужчин и Кори Гауфф (195 км/ч) у женщин.

Напомним, победителями Открытого чемпионата Австрии стали серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.

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