Елена Рыбакина и Бен Шелтон стали лидерами по количеству эйсов на Australian Open — 2023

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина и американец Бен Шелтон стали первыми по количеству эйсов в рамках прошедшего Открытого чемпионата Австралии.

Лидеры по подачам навылет в мужской сетке Australian Open — 2023:

Беш Шелтон (США) — 85. Стефанос Циципас (Греция) — 84. Карен Хачанов (Россия) — 83. Хуберт Хуркач (Польша) — 68. Томми Пол (США) — 67.

Лидеры по подачам навылет в женской сетке Australian Open — 2023:

Елена Рыбакина (Казахстан) — 54. Арина Соболенко (Беларусь) — 46. Каролина Плишкова (Чехия) — 31. Каролин Гарсия (Франция) — 25. Донна Векич (Хорватия) — 24.

Отметим, что самые быстрые подачи на турнире показали Бен Шелтон (228 км/ч) у мужчин и Кори Гауфф (195 км/ч) у женщин.

Напомним, победителями Открытого чемпионата Австрии стали серб Новак Джокович и белоруска Арина Соболенко.