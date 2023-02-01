«Я не думаю, что это подходит мне». С. Уильямс — о жизни после выхода на пенсию

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о том, что пока не может внутренне осознать факт выхода на пенсию.

«Мне кажется, когда вы завершаете карьеру, всё должно быть по-другому. Вы кладёте свои перчатки, или свою клюшку, или ракетку, или что-то ещё, или свой компьютер, а затем просто расслабляетесь. И вы идёте и просто впитываете жизнь. И это не то, что я делаю.

Я просто считаю, что выход на пенсию — это такое громкое слово для кого-то в моём возрасте. И у меня промелькнула мысль: «Ммм, не думаю, что это действительно подходит мне. Я всё равно никогда не вписывалась в рамки. Никогда. Мне просто нужно быть вне этого», — сказала Уильямс в интервью CBS News.