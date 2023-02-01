Бартоли — о сёстрах Фрухвиртовых: они могут стать будущим женского тенниса

Победительница Уимблдона-2013 бывшая французская теннисистка Марион Бартоли высказалась о молодых чешских теннисистках — Линде и Бренде Фрухвиртовых.
Напомним, 17-летняя Линда и 15-летняя Бренда пробились в основную сетку Australian Open – 2023, а первая и вовсе вышла во вторую неделю турнира.
«Чтобы Бренда смогла выйти в основную сетку в таком юном возрасте, а Линда в четвёртый раунд и сыграть три сета с Донной Векич… Вы можете видеть, какой толчок даёт это новое поколение до 18 лет.
Я считаю, что это будет очень интересно для женского тенниса. Нам нужно, чтобы было соперничество; нам нужны новые, молодые девушки, от которых наши маленькие дети будут в восторге.
Я чувствую, что эти девушки могут стать будущим женского тенниса и действительно способны подтолкнуть тех, кто уже зарекомендовал себя, к большему успеху», — сказала Бартоли в ток-шоу Match Points.
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