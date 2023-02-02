Потапова не могла дойти до скамейки во время победного матча в Лионе. Ей помогла соперница

Российская теннисистка Анастасия Потапова испытывала проблемы со здоровьем во время матча второго круга турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция) с француженкой Кларой Бюрель. Она не могла самостоятельно дойти до своей скамейки.

Фото: ИЗ АРХИВА WTA

Фото: ИЗ АРХИВА WTA

Бюрель увидела это и помогла россиянке. Потапова взяла медицинский тайм-аут, после чего игра продолжилась. Российской теннисистке удалось довести дело до победы в решающем сете и выйти в четвертьфинал соревнований во Франции.

Фото: ИЗ АРХИВА WTA

Потапова одержала победу со счётом 6:4, 4:6, 6:3. 21-летняя россиянка выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Клары Бюрель два эйса, пять ошибок на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.