П. Кудерметова: идеал теннисистки? Серена Уильямс. Но и на сестру равняюсь

Российская спортсменка Полина Кудерметова рассказала, почему видит в 23-кратной победительнице турниров «Большого шлема» Серене Уильямс идеал теннисистки.



«Идеал теннисистки? Всегда нравилась Серена Уильямс. Смотрела на неё ещё до того момента, когда Вероника начала играть турниры «Большого шлема». Да, раньше скорости были помедленнее, сегодня они возрастают. Не могу сказать, что тогда было выигрывать проще — Уильямс и Шарапова играли в активный теннис, возможно, в отличие от других.

Тут я и о скорости передвижения говорю. Но и на сестру я равняюсь, безусловно. Какие её удары хочу повторить? Наверное, первую подачу», — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Читайте полное интервью с Полиной Кудерметовой на «Чемпионате» завтра, 3 февраля, в 8:00.