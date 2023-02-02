Россиянка Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе

Российская теннисистка Эрика Андреева (134-я ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Италии Ясмине Паолини (66-й номер мирового рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция). Встреча проходила на центральном корте турнира «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.

Паолини оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:3. Итальянка выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Эрики Андреевой один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Ясмине Паолини сразится с представительницей Франции и пятой ракеткой мира Каролин Гарсией, которая в другом матче второго круга в трёх сетах переиграла бельгийскую теннисистку Элисон Ван Эйтванк — 2:6, 6:0, 6:1.