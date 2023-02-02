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Россиянка Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе

Россиянка Эрика Андреева не смогла пробиться в четвертьфинал турнира в Лионе
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Российская теннисистка Эрика Андреева (134-я ракетка мира) потерпела поражение от представительницы Италии Ясмине Паолини (66-й номер мирового рейтинга) в матче второго круга турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция). Встреча проходила на центральном корте турнира «Пале де Спортс» на хардовом покрытии.

Паолини оказалась сильнее своей соперницы со счётом 6:2, 6:3. Итальянка выполнила четыре подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Эрики Андреевой один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В следующем круге Ясмине Паолини сразится с представительницей Франции и пятой ракеткой мира Каролин Гарсией, которая в другом матче второго круга в трёх сетах переиграла бельгийскую теннисистку Элисон Ван Эйтванк — 2:6, 6:0, 6:1.

Лион. 2-й круг
02 февраля 2023, четверг. 22:35 МСК
Ясмине Паолини
66
Италия
Ясмине Паолини
Я. Паолини
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Эрика Андреева
134
Россия
Эрика Андреева
Э. Андреева
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