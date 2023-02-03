«Рекорд — 23 «Шлема»? Хочу выиграть больше». П. Кудерметова — о целях на карьеру

Российская теннисистка Полина Кудерметова рассказала о своих целях во время своей спортивной карьеры.



«Всегда занималась теннисом, нравилось, как мячики летают. И тоже, как Вероника, в теннис пошла. Всегда хотела: что у Вероники, то и у меня должно быть. И попадание в топ-10? Пока не хочу говорить такое, но к этому я стремлюсь. Из максимальных целей — хотелось бы побить рекорд: у женщин же 23 «Шлема»? Хотелось бы выиграть больше. Но спорт прогрессирует с каждым годом, он не стоит на месте. Столько выиграть тяжело. Из реальных же целей: взять по одному турниру «Большого Шлема» на взрослом уровне и быть первой. То есть выиграть больше Серены Уильямс? Да, такая мечта! Но будет очень тяжело.



Как прогрессирует женский теннис? Каждый год прибавляется всё больше игроков. По своему году могу судить: приходят теннисистки 2003 года, а также — 2004-го, 2005-го. Приходит много поколений новых игроков, которые играют в активный теннис. И, соответственно, конкуренции в туре больше. Когда такие игроки встречаются, получается заруба. Также как Соболенко с Рыбакиной. Смотрела фрагментами матч. Обе играют в активный теннис: каждая их них могла выиграть», — сказала Кудерметова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.



Читайте полное интервью с Полиной Кудерметовой на «Чемпионате» сегодня, 3 февраля, в 8:00.