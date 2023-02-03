Ник Кирьос эмоционально прокомментировал завершение судебного разбирательства по его делу

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос в своих социальных сетях высказался о завершении судебного разбирательства по делу о его нападении на бывшую девушку.
«Я уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений без осуждения. Я был не в лучшем месте, когда это произошло, и я отреагировал на сложную ситуацию так. Я очень сожалею. Я знаю, что это было нехорошо, и я искренне сожалею о том, что причинил боль.
Жизнь может казаться сложной. Но я обнаружил, что получение помощи и работа над собой позволили мне чувствовать себя лучше и быть лучше. Я никогда не смогу отблагодарить Костин (девушка Кирьоса. — Прим. «Чемпионата»), мою семью и друзей за поддержку в этом процессе. Теперь я планирую сосредоточиться на восстановлении после травмы и двигаться вперед наилучшим образом», — написал Кирьос.
- 3 февраля 2023
-
09:55
-
09:30
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
07:50
-
00:31
- 2 февраля 2023
-
23:46
-
23:06
-
23:00
-
22:03
-
22:00
-
21:22
-
21:01
-
20:36
-
20:16
-
20:05
-
19:36
-
19:20
-
18:55
-
18:45
-
18:29
-
18:09
-
18:02
-
17:29
-
17:16
-
16:48
-
15:19
-
14:50
-
11:00
-
09:56
-
09:46
-
09:15
-
00:09
- 1 февраля 2023
-
23:35