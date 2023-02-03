Ник Кирьос эмоционально прокомментировал завершение судебного разбирательства по его делу

21-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос в своих социальных сетях высказался о завершении судебного разбирательства по делу о его нападении на бывшую девушку.

«Я уважаю сегодняшнее решение и благодарен суду за снятие обвинений без осуждения. Я был не в лучшем месте, когда это произошло, и я отреагировал на сложную ситуацию так. Я очень сожалею. Я знаю, что это было нехорошо, и я искренне сожалею о том, что причинил боль.

Жизнь может казаться сложной. Но я обнаружил, что получение помощи и работа над собой позволили мне чувствовать себя лучше и быть лучше. Я никогда не смогу отблагодарить Костин (девушка Кирьоса. — Прим. «Чемпионата»), мою семью и друзей за поддержку в этом процессе. Теперь я планирую сосредоточиться на восстановлении после травмы и двигаться вперед наилучшим образом», — написал Кирьос.