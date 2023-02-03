Россиянка Александра Панова и сербка Ольга Данилович в паре вышли в финал турнира в Лионе
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Российская теннисистка Александра Панова в паре с сербкой Ольгой Данилович вышли в финал хардового турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция). В полуфинале они обыграли украинку Надежду Киченок и японку Макото Ниномию со счётом 6:3, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 6 минут. На счету Киченок и Ниномии ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и ноль брейк-пойнтов. Панова и Данилович трижды подали навылет, избежали двойных ошибок и реализовали брейк-пойнта из 10.
В финале Панова и Данилович сыграют с победительницами встречи Кристина Бушкэ (Испания)/Бибиан Схофс (Нидерланды) — Виктория Голубич (Швейцария)/Моника Никулеску (Румыния).
Призовой фонд турнира составил € 225 480. Продлится соревнование до 5 февраля.
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