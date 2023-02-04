Легечка: матч мечты — победа над Джоковичем в финале Уимблдона за первую ракетку мира

Чешский теннисист Иржи Легечка ответил на вопрос о матче мечты, который он хотел бы провести в этом сезоне.

«Это просто… Это будет игра в финале Уимблдона с Новаком Джоковичем за первую ракетку мира. Победа в этом матче была бы максимумом, о котором игрок мог бы мечтать», — приводит слова Легечки BolaAmarela.

Также Легечка рассказал, отдыхает ли от тенниса после матчей.

«Когда я на турнире, я всё время смотрю теннис. Когда я был на Открытом чемпионате Австралии и мой матч закончился, я добрался до отеля, включил телевизор и посмотрел все игры, которые проходили. Но, когда я дома, мне нужно иметь свободное время, чтобы расслабиться и подумать о других вещах. Проведение времени с семьёй и друзьями также помогает мне очистить голову».