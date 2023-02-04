Бартоли рассказала, чего Гарсии стоит больше всего опасаться на «Ролан Гаррос» — 2023

Победительница Уимблдона-2013 бывшая французская теннисистка Марион Бартоли уверена, что фактор давления трибун станет наиболее тяжёлым испытанием для победительницы Итогового турнира WTA 2022 года Каролин Гарсии на Открытом чемпионате Франции — 2023.
«На «Ролан Гаррос» на неё будет оказываться гораздо большее давление, все взгляды будут прикованы к ней», — сказала Бартоли в ток-шоу Match Points.
В финале Итогового чемпионата WTA 2022 года в Форт-Уэрте (штат Техас, США) Гарсия обыграла представительницу Беларуси Арину Соболенко со счётом 7:6 (7:4), 6:4. Француженка закончила год в качестве четвёртой ракетки мира. Она также стала третьей теннисисткой мира по сумме заработанных денег в 2022 году ($ 3 729 317).
На Открытом чемпионате Австралии — 2023 Гарсия уступила в 1/8 финала польке Магде Линетт.
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