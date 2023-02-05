Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после успешного выступления на Australian Open

Финалистка Открытого чемпионата Австралии казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями о своём выступлении на турнире
«Большие арены и грандиозные выступления отнимают много энергии, и в такие моменты ваша поддержка так приятна. Я чувствую, что с каждым турниром в нашем обществе растёт интерес к теннису, и для меня это большая честь. Мои слова благодарности за поддержку адресованы каждому из вас. Я благодарю свою команду и моих новых спонсоров», — написала Рыбакина в социальных сетях.
После этого турнира Рыбакина стала 10-й ракеткой мира. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге. Если бы Рыбакина одержала победу в финальном матче, то могла бы быть восьмой в мире. Арина Соболенко, взявшая титул, вновь заняла вторую строчку рейтинга.
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