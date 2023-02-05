Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после успешного выступления на Australian Open

Елена Рыбакина обратилась к болельщикам после успешного выступления на Australian Open
Комментарии

Финалистка Открытого чемпионата Австралии казахстанская теннисистка Елена Рыбакина поделилась мыслями о своём выступлении на турнире

«Большие арены и грандиозные выступления отнимают много энергии, и в такие моменты ваша поддержка так приятна. Я чувствую, что с каждым турниром в нашем обществе растёт интерес к теннису, и для меня это большая честь. Мои слова благодарности за поддержку адресованы каждому из вас. Я благодарю свою команду и моих новых спонсоров», — написала Рыбакина в социальных сетях.

После этого турнира Рыбакина стала 10-й ракеткой мира. Казахстанская спортсменка никогда не поднималась так высоко в рейтинге. Если бы Рыбакина одержала победу в финальном матче, то могла бы быть восьмой в мире. Арина Соболенко, взявшая титул, вновь заняла вторую строчку рейтинга.

«Никто не заслуживает этого больше». Реакция на ошеломительный финал АО «Никто не заслуживает этого больше». Реакция на ошеломительный финал АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023